"Septante-et-un", le jeu de RTL-TVI avec les pires blagues de la télévision belge

​​​​​​Dans le Vu de cette semaine, Pierre Scheurette a décortiqué "Septante-et-un", le jeu télévisé culte de RTL-TVI, présenté par Jean-Michel Zecca et diffusé quotidiennement.

Apparemment, le plus difficile dans ce jeu, ce n’est pas les questions mais c’est de savoir … quand il faut lever les bras ! Le plus important pour les candidats est de suivre scrupuleusement le chauffeur de salle pour ne pas être trop vite perdu.

Quand une réponse est bonne, il faut crier "Ouaaaais" et quand elle est mauvaise, il faut faire "Oooooh". Et quand un membre du public est éliminé, le reste doit le huer en mettant les pouces vers le bas.

En plus, les candidats et le présentateur se lancent régulièrement dans une bataille des pires jeux de mots et blagues pourries possible !

