Se balader à poil dans les bois ? Notre journaliste a testé pour vous

Pour Pop M!, Félix Francotte a encore donné de sa personne ! Cette fois-ci, il s'est mis complètement à nu pour vous faire découvrir les randonnues, ces balades naturistes qui ont lieu dans les forêts wallonnes.

Grâce à Paul, des randonnées naturistes sont régulièrement organisées afin de goûter au plaisir de se balader complètement nu dans la nature. Son groupe Facebook réunit environ 130 adeptes de la pratique. Notre journaliste s'est totalement immergé dans son sujet, en testant l'expérience et en abandonnant tout vêtement.

En discutant avec les participants de la randonnue, on découvre qu'ils sont tous d'accord pour mettre en avant le sentiment de grande liberté que ça leur apporte.

On est vraiment ici sans gêne, on est libre. On est entre amis.

Ils racontent également qu'ils sont complètement en dehors des liens entre nudité et sexualité souvent présents dans la société, particulièrement pour les femmes. Ces balades naturistes permettent ainsi de leur amener une confiance en soi supplémentaire et un apaisement par rapport à leur corps.

Découvrez tout le reportage de Félix Francotte en vidéo ci-dessous !

