Retour sur les styles vestimentaires à travers le temps

Pour Pop M!, Camille Delhaye s'est intéressée à tous les différents styles vestimentaires que l'humain a créé au fil du temps, et surtout à leurs dérives.

De l'Antiquité à nos jours, la mode et les styles ont bien évolué. Au Moyen-Âge, la mode prend de plus en plus d'importance avec l'apparition des parfums, du maquillage et des perruques. Celles-ci servent à l'époque à masquer la calvitie de ces messieurs.

A la fin de la seconde guerre mondiale, les femmes s'émancipent peu à peu et osent enfin montrer leurs jambes ! Pour la mini-jupe, il faudra attendre 1966 avec la créatrice Mary Quant.

Durant les années 1970, c'est le mouvement punk et son jeans troué qui font la mode, avant de laisser place au mouvement hippie et son pantalon pattes d'éléphant. Une décennie plus tard, avec le disco, les paillettes et les couleurs fluo sont les principaux éléments des tenues préférées.

Pour découvrir la suite de l'histoire des styles vestimentaires, regardez toute la séquence en vidéo ci-dessous !

