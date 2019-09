Retour sur les plus célèbres prédictions ratées de la fin du monde

Il y a quelques semaines, un astéroïde a failli tous nous décimer. L'occasion de nous rappeler que la fin du monde est régulièrement annoncée depuis toujours ... Dans Pop M!, Camille Delhaye revient pour nous sur toutes ces fois où on a frôlé la mort.

Dès l'écriture de la Bible, la fin des temps est prédite à plusieurs reprises, dans les livres de Daniel, Jean et l'Apocalypse.

Bien plus tard, en 1938, on retrouve un autre exemple de ces prédictions ratées ... La radio anglaise CBS diffuse l'adaptation du roman "La Guerre des mondes" de Wells qui raconte l'invasion de la Terre par des Martiens. A cause du réalisme et du ton journalistique, la nation est terrifiée.

Jusqu'en 2012, où les Mayas prédisent également la fin du monde, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, les humains ont toujours adoré prédire la fin de leur existence, que ce soit en réalité ou dans la fiction.

Retrouvez toutes ces fois où l'Humanité a failli disparaître dans la vidéo ci-dessous !

