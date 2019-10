Retour sur l'été des clashs de Booba, c'est chaud!

Le rappeur français a passé tout l'été à s'engueuler à tout-va. Que ce soit avec des rappeurs comme Kaaris ou Kalash, ou avec des chanteurs comme Michel Sardou, Booba adore clasher. Pop M! revient sur ce caractère bien trempé.

Pour rappel, Booba, c'est quoi ? 9 albums, 2 millions de ventes, une ligne de vêtements, une marque de whisky ... et beaucoup d'affrontements publics. Récemment plus connu pour ses prises de tête que pour ses titres, le rappeur règne pourtant toujours en maître sur le rap game français.

Comment expliquer ces attaques à répétition ? La première ligne de défense du rappeur est qu'il n'est jamais à l'origine de l'incident ...

Si je réponds pas aux attaques, si je me défends pas ... je perds le trône !

Booba VS Kaaris, clash d'anthologie

Le clash le plus médiatisé de ces dernières années est sans aucun doute la confrontation entre B2O et Kaaris. Depuis leur bagarre dans l'aéroport d'Orly en août 2018, les deux rivaux se promettaient de régler cette affaire dans un octogone de MMA. Pourtant, un an plus tard, Kaaris a annulé le combat et a mis un point final à ce clash d'anthologie.

Retour sur les derniers faits d’arme du rappeur dans le "Tout va bien" en intégralité et en vidéo ci-dessous !

