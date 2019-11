Retour en vidéo sur l'incroyable parcours d'Angèle, le phénomène belge du moment

Le 8 novembre, Angèle dévoile la réédition de son album "Brol" avec sept nouveaux morceaux ! Élue nouvelle égérie de la pop en seulement deux ans, la chanteuse bruxelloise n'a pas fini de faire parler d'elle. Comment gère-t-elle sa nouvelle célébrité ?

Pour rappel, Angèle, c'est 3 millions d'écoutes par mois sur Spotify, 500.000 albums vendus, 2 victoires de la musique, des dizaines de concerts et festivals tous sold-out ...

Qui dit succès retentissant dit notoriété fulgurante. La chanteuse est partout, tout le temps. Elle évoque les conséquences de la célébrité dans certaines de ses chansons comme "Perdus" et "Flou".

Tout le monde te trouve géniale alors que t'as rien fait.

Il faut dire que la jeune femme ne chôme pas. En plus de sa musique, Angèle a prêté sa voix à un personnage de Toy Story 4, parraine une association et s'apprête à jouer dans la nouvelle série de Canal+. On ne l'arrête plus, et c'est tant mieux pour nous.

Découvrez le phénomène Angèle en vidéo ci-dessous !

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio ! Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.