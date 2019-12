Rencontre inédite avec les dévots belges de Krishna dans les Ardennes

La communauté comporte un potager, une école et une maison d'hôtes, au sein du château. Les dévots sont à peu près 130 à vivre dans ce lieu en permanence. Ils ne mangent pas de viande, pas de poisson et pas d’œufs.

Le processus, le but, c'est de se purifier, de développer le vrai bonheur spirituel.

En leur parlant, Félix s'est vite rendu compte de la vie simple que mènent les disciples. Ils aiment nourrir leurs animaux, se promener dans les bois et prier, beaucoup prier.

Pour Pop M!, Félix Francotte a rencontré une communauté de dévots de Krishna, le dieu hindou. Ils pratiquent une forme d'hindouisme hyper orthodoxe et sont installés au Château de Radhadesh, près de Durbuy.

Une vie spirituelle très active

Chaque soir, les dévots passent plus de 40 minutes à prier les dieux Krishna et Rama, en répétant les mantras sacrés, les noms de leurs dieux, en continu. Selon eux, chaque répétition permet d'entrer un peu plus en contact avec le monde spirituel.

C'est un peu comme une méditation, qui nous permet d'oublier tout ce qu'il y a autour dans la vie, surtout les choses qui dérangent.

