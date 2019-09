Rencontre avec une mannequin XXL qui dénonce l'industrie de la mode belge

Dans la rencontre de la semaine de Pop M!, Marion Jaumotte vous dresse le portrait de Vannah Malila, mannequin XXL, qui dénonce le manque de diversité dans la représentation des différents types de beauté et de corps, notamment dans l'industrie de la mode.

Récemment, une photo d’une campagne publicitaire de la chaîne Zara présentant une mannequin “grande taille” a fait la une des médias. La femme en question n’est pas vraiment XL, ce qui a provoqué un tollé et lancé une réflexion générale sur le sujet.

Vannah Malila, mannequin grande taille qui travaille depuis ses 14 ans, estime que c'est clairement un problème, également présent chez nous en Belgique. C'est notamment pourquoi elle a créé Curve, le premier mouvement de bodypositivisme belge. Elle milite au quotidien pour changer les mentalités et imposer plus de diversité dans le monde de la mode.

Il faut des gens qui déplacent des montagnes, qui poussent les choses pour que ça change.



Malgré tous ces problèmes, Vannah Malila garde espoir et continue à répandre son message tout en essayant de faire évoluer la représentation de personnes différentes des photos de magazines.

Découvrez cette rencontre en vidéo ci-dessous !

