Rencontre avec Huguette, fan n°1 de la famille royale belge, avec ses milliers d'objets souvenirs

Rencontre avec Huguette, fan n°1 de la famille royale belge - Pop M! - 13/12/2019 Pour Pop M!, Marion Jaumotte a rencontré Huguette, 82 ans et fan n°1 de la famille royale belge ! Depuis 1964, Huguette suit la famille royale et collectionne énormément d'objets à son effigie. Ils sont exposés dans sa maison, un véritable musée. Elle possède notamment plus de 7000 photos et 32 albums.