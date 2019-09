Pop M! revient pour une deuxième saison ce vendredi 13 à 20h sur La Deux et Auvio

La nouvelle formule du magazine présenté par Cathy Immelen débute ce vendredi 13 septembre à 20h sur La Deux et Auvio !

Pop M! revient en force avec plein de nouveautés dont un format plus court et des séquences concentrées sur notre société et nos modes de vie actuels.

Dans ce premier numéro, l'équipe de Pop M! vous propose de notamment découvrir une enquête sur les acouphènes, problème que rencontrent des rappeurs tels que Roméo Elvis ou Veence Hanao, tout comme de nombreux jeunes.

Le portrait de Vannah Malila, mannequin grande taille, sera brossé dans la rencontre de la semaine. Le Vu de Pierre Scheurette analysera avec malice la première semaine de la première chaîne d'info en continu belge, LN24.

Dans la Pop Story de cette semaine, on découvrira toutes les fois où la fin du monde a été très proche. Enfin, le portrait de Zahia, ancienne escort girl connue pour ses frasques avec l'équipe de France de football, qui s'est reconvertie en business woman et ... actrice pour le cinéma d'auteur français !

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio ! Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.