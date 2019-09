"Loïc, fou de cuisine", la nouvelle émission culinaire décortiquée

Animée par Loïc Van Impe, jeune cuistot qui s'est fait connaître via les réseaux sociaux, la nouvelle émission culinaire "Loïc, fou de cuisine" a fait son apparition sur le petit écran lors de cette rentrée 2019 sur RTL-TVI. Pierre Scheurette l'analyse dans le Vu de la semaine pour Pop M!

Dans ce programme court, le jeune homme de 26 ans présente des plats simples à préparer, comme le poulet compote, une salade ou des pâtes, qu'il revisite à sa sauce. Autodidacte, Loïc a surtout appris à cuisiner grâce à ses parents et grands-parents tout en s'inspirant dans des livres et des émissions télévisées.

Particularité de "Loïc, fou de cuisine", elle est également diffusée sur la chaine flamande VTM et est donc également tournée en néerlandais. Loïc est en effet parfait bilingue

Comme d'habitude dans le Vu, Pierre Scheurette décortique les expressions, les tics de langage et la gestuelle de l'animateur. On vous laisse découvrir son analyse en vidéo ci-dessous.

