Lilly Singh, l'humoriste bisexuelle et indienne qui brise tous les tabous aux États-Unis

Star d'origine canadienne révélée sur Youtube, Lilly Singh vient de décrocher son propre talk-show sur la chaîne américaine NBC. Mais qui est-elle vraiment ? On vous fait le portrait de la jeune femme dans le "Tout va bien" de la semaine de Pop M!

Née en Ontario au Canada en 1988 de parents indiens, Lilly Singh réalise tout d'abord des études de psychologie avant de tout lâcher pour réaliser des vidéos sur Youtube. Elle nomme sa chaîne "Superwoman". Pourquoi ?

Parce qu'en grandissant, me surnommer "Superwoman" m'aidait dans les moments difficiles.

Sa mission ? Déconstruire tous les clichés

Son concept est simple : elle raconte sa vie quotidienne, les clichés sur les Indiens et sa relation avec ses parents, tout ça avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et ça fonctionne ! Elle compte désormais plus de 15 millions d'abonnés et 2 milliards de vues sur ses vidéos.

Dans "A little late with Lilly Singh", son propre talk-show, l'humoriste se fait un plaisir de décrypter le monde à sa manière cash et décalée, sans se soucier de l'avis de la majorité.

Découvrez le phénomène Lilly Singh en vidéo ci-dessous !

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio ! Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.