"Les Associés", l'émission de Sara De Paduwa aux règles ... très compliquées

Pour Pop M!, Pierre Scheurette a maté “Les Associés”, le jeu télévisé de la Une avec la pétillante et très énergique Sara De Paduwa. Voici son débrief de l'émission avec son humour pince-sans-rire.

Comme à son habitude, notre collègue a pris un malin plaisir à relever les tics de langage et autres manies de la présentatrice adorée du public. C'est surtout son rire pour le moins atypique qui nous a particulièrement étonnés, tout comme son énergie débordante et communicative. Sara De Paduwa ne s'arrête ... jamais.

Le but de l'émission ? Dépoussiérer le concept de jeu télévisé à la RTBF. On y retrouve les ingrédients de nombreux autres jeux télé comme "Pyramide" (la synonymie), "Questions pour un champion" (l'indice pour le téléspectateur), "Tout le monde veut prendre sa place" (le principe de champion) ... Inutile de vous préciser que ce mélange de règles est un peu compliqué à suivre !

Et pourtant, la sauce prend quand même et le téléspectateur se fait un plaisir de regarder les candidats passer par toutes les émotions possibles.

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio. Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.