"Les Ambassadeurs", l'émission aux couleurs locales ... très particulières

Diffusée le samedi après-midi sur La Une, "Les Ambassadeurs" fait la part belle au tourisme, au patrimoine et à la gastronomie belges. Dans le Vu de la semaine, Pierre Scheurette analyse le programme et ses fameux ... ambassadeurs. C'est comment dire ... folklorique.

Aux manettes de l'émission, on retrouve Armelle et son émerveillement candide, Guy Lemaire et ses têtes de saisi, et Jean-Philippe Watteyne et son rire, disons, très reconnaissable.

Les trois compères partent à la rencontre des Ambassadeurs, des habitants de villages de Wallonie qui partagent leurs connaissances sur le patrimoine local. À l'image de notre Wallonie, l'émission regorge d'ailleurs d'accents et de langages aux couleurs locales bien particulières.

Dans certaines situations embarrassantes, les présentateurs peuvent compter sur leurs talents d'acteurs : ils sont notamment très forts pour feindre l'étonnement à propos de surprises dont ils sont parfaitement au courant !

Découvrez tout le Vu des "Ambassadeurs" en vidéo ci-dessous !

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio. Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.