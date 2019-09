Les acouphènes, un mal incurable

Dans la nouvelle formule du magazine Pop M! sur La Deux, la rédaction enquête sur des sujets de société actuels. Cette semaine, focus sur le problème des acouphènes, ces sifflements ou bourdonnements qui agissent dans une oreille ou les deux, en permanence ou non selon les patients.

Marine Guiet, Antoine Delforge et Nicolas Dulière se sont penchés sur le parcours du combattant de personnes atteintes d'acouphènes qui ne savent plus à quel médecin s'adresser pour soulager leur souffrance.

10 à 30% de la population belge souffre d'acouphènes. La cause principale ? Un traumatisme sonore, c'est-à-dire une exposition soudaine ou prolongée à un bruit excessif. C'est d'ailleurs la hantise des festivaliers qui utilisent de plus en plus de bouchons d'oreille.

Nos journalistes ont rencontré des personnes souffrant de ce mal, et elles sont toutes d'accord pour souligner le manque de considération et de recherche de solutions. Certains ont dépensé des milliers d'euros dans l'espoir d'être guéri. Ils ont tout essayé : les ORL, les neuro-psychologues, l'acuponcture, la kinésithérapie, la sophrologie, la méditation ou encore l'hypnose.

La seule manière pour moi d'en guérir, c'est de l'accepter. Maintenant, il faut que je vive avec.

Dans les nouvelles techniques proposées pour soulager ce mal, on retrouve notamment un casque qui permet de détourner l'attention du cerveau de l'acouphène et de diminuer son impact. Pourtant, selon les personnes interviewées dans notre enquête, le meilleur pas vers la guérison est d'accepter sa condition.

Pour en savoir plus, regardez notre reportage complet en vidéo ci-dessous.

