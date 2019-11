Le roi du porno français a fêté ses 40 ans ! Notre journaliste est allé à sa soirée complètement folle

Pour Pop M!, Félix Francotte s'est rendu à une soirée complètement déjantée pour fêter la carrière de Marc Dorcel, le roi du porno français de luxe, au Bois de Boulogne à Paris.

"Extravagance", "provocation" et "sexy" étaient les maîtres mots de cet événement exceptionnel. Notre journaliste en a profité pour rencontrer des acteurs et actrices X et en savoir plus sur leur vie un peu particulière.

Comment font les acteurs en cas de “panne” sur un tournage? Peut-on être féministe et actrice de X? Ou encore, comment font les acteurs pornos pour tenir durant des heures de tournage?

Ania Kinski lui a notamment parlé des différences entre sexe professionnel et sexe privé. Selon elle, pour le travail, les positions sont réalisées par rapport à la caméra, et non en fonction du plaisir. Un peu plus tard dans la soirée, deux amoureux ont raconté comment ils aiment regarder du porno ensemble, qu'ils trouvent ça sain pour leur relation.

Ça nous permet de vivre des fantasmes à deux, d'en parler plus facilement.

Notre journaliste a ainsi découvert des acteurs et actrices qui assument totalement leur métier. Ils aiment cette possibilité d'offrir du divertissement à ceux qui n'ont pas toujours une sexualité facile. Rico Simmons, acteur porno, est tout à fait conscient du côté fictif de son milieu :

Le porno, c'est pas la vie. Le porno, c'est pas la sexualité. Le porno, c'est du cinoche !

