Le "20:02", l'émission OVNI de la RTBF : décryptage

​​​​​​Dans le Vu de cette semaine, on s'est plongé dans les coulisses du "20:02", l'émission OVNI de La Deux sur tout ce qu'il ne fallait pas rater sur Internet.

L'essentiel du contenu de cette émission vient donc de la Toile et des réseaux sociaux comme Twitter et Youtube. Pour présenter ces fameux buzz, on retrouve en duo et en alternance Bénédicte Deprez, Olivier Fraipont, Thibaut Roland ou encore Fanny Gillard. Rien que pour vous, Pierre Scheurette a réalisé un petit classement de tous les bugs des animateurs et de l'émission.

D'abord, la règle est que le 20:02 ne commence jamais, ou presque, à 20:02, mais souvent un peu plus tard. Ensuite, les présentateurs sont devenus experts en bafouillages. Enfin, on retrouve une incroyable cohésion et un esprit d'équipe exceptionnel entre eux ... ou pas !

Pour découvrir le Vu de la semaine, regardez le vidéo ci-dessous !

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio. Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.