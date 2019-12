"La Vie est belle", "Maman, j'ai raté l'avion", "Love Actually" ... la grande histoire des films de Noël

Pour trouver le premier film de Noël, il faut revenir en 1898 avec "Santa Claus", un court-métrage d'une minute et seize secondes ! Pourtant, le premier vrai long-métrage sur l'esprit et les valeurs de Noël remonte à 1946 et est américain : l'ultra-culte "La Vie est belle" de Frank Capra.

Noël à toutes les sauces

Dès 1980, les films de Noël prennent une autre tournure et s'incrustent dans des genres cinématographiques bien installés, comme le fantastique avec "Les Gremlins"ou le film d'action "Die Hard".

Dans la comédie, on s'empare également du thème de Noël, comme dans le mythique et cynique "Le Père Noël est une ordure". D'ailleurs, le plus classique film de Noël est une comédie ... On parle bien évidemment "Maman, j'ai raté l'avion", sorti en 1990, qui possède tous les meilleurs ingrédients : du suspense, de l'humour, de l'émotion ...