La nouvelle chaîne d'info LN24 passée au crible dans Pop M!

Fondée en octobre 2018 par Martin Buxant, Joan Condijts et Boris Portnoy, la nouvelle chaîne d’info LN24 est sur les rails ! Et comme elle est encore toute propre et belle dans son emballage plastique, on n’a pas résisté à la passer à la moulinette dans le Vu de Pierre Scheurette.

C’était l’un des moments forts de cette rentrée médiatique: le lancement de la première chaîne d’info en continu de Belgique. Au programme de ces premiers jours d’antenne: petits fours, costumes bien repassés et invités de marque.

Chez Pop M!, on s'est fait un plaisir de relever les quelques bafouilles de stress et les tics de langage des présentateurs Maxime Binet et Catarina Letor lors de la soirée de lancement de la chaîne le 2 septembre dernier.

Le style de LN24 ? Une musique qui fait peur, des journalistes qui parlent en marchant et une fameuse modestie ! On vous laisse découvrir l'analyse de Pierre Scheurette en vidéo ci-dessous.

