La Belgique championne du monde de l'électro grâce à Dimitri Vegas et Like Mike

Les Anversois viennent d'être élus meilleurs DJ's du monde par le magazine britannique DJ Mag. Après quelques années dans le top 5, ils parviennent à revenir à la première place et font rayonner l'électro belge dans le monde !

Dimitri Vegas et Like Mike en chiffres, c'est impressionnant : 7 albums en 7 ans, plus de 15 millions d'écoutes par mois sur Spotify et 6 ans consécutifs dans le top 5 du classement de DJ Mag.

Stars fétiches du festival Tomorrowland, les deux frères étaient déjà premiers du classement en 2015 avant de stagner à la deuxième place pendant trois ans. Devant eux, un DJ de renommée mondiale : Martin Garrix !

La Belgique regorge de talents électro, comme le prouve encore ce magazine cette année. Charlotte De Witte, Henri PFR ou encore Lost Frequencies sont également mis à l'honneur par la revue de référence.

Découvrez le portrait des stars de l'électro belge en vidéo ci-dessous !

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio ! Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.