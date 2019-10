L'incroyable parcours de Fanny, l'athlète belge dont la moitié du corps ne répond plus

Pour Pop M!, Marion Jaumotte a rencontré Fanny Hendrick, jeune Liégeoise de 24 ans qui a dépassé son handicap par le sport.

À 19 ans, le destin de Fanny a basculé. En plein cours de chocolaterie, elle a fait un accident vasculaire cérébral. Cinq ans plus tard, malgré la partie gauche de son corps paralysée, Fanny est devenue une nageuse de haut niveau, s'entraînant au minimum 4 fois par semaine.

Championne de Belgique en 50m papillon en 2019, elle s'apprête à participer à des compétitions de niveau européen.

Même si j'ai un demi corps en moins, ça ne m'empêche pas de faire des choses. Justement, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller avec ce nouveau corps.

Pour garder ses capacités physiques, Fanny doit participer à trois séances de rééducation par semaine. Grâce à une "stratégie MacGyver", son kinésithérapeute lui prépare des exercices adaptés à son hémiplégie.

Une vision positive à toute épreuve

Malgré le caractère manuel du métier, Fanny a continué à travailler pour devenir pâtissière-chocolatière. Le rêve de la jeune femme est d'ouvrir son salon de thé et de dégustation de pâtisseries et chocolateries faites maison. Elle reste particulièrement positive sur le bilan des cinq dernières années.

Je ne reviendrais pas en arrière. La vie m'a apporté tellement depuis mon AVC. Je me suis rendue compte de plein de choses, de la valeur de la vie, (...) La vie peut encore être belle !

