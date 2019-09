L'histoire des parcs d'attractions dans le monde

Ce 27 septembre, une panne de courant générale a empêché les visiteurs de Disneyland Paris de profiter des attractions mondialement célèbres. Dans Pop M!, on revient justement sur quelques anecdotes à propos des parcs d'attractions.

Connaissez-vous les "freak shows" ?

Avant les manèges à sensations, les visiteurs des foires assistaient à des spectacles particulièrement étranges. Des humains au physique atypique, sortant de l'ordinaire étaient exposés, parfois comme des animaux, à la vue des badauds. Ils étaient très populaires aux Etats-Unis entre le 19e et le 20e siècle.

En Belgique ?

Les parcs d'attractions sont également nombreux à faire rêver petits et grands dans le plat pays. Walibi a ouvert ses portes le 26 juillet 1975. Le nom du parc n’est pas innocent, vu qu’il est situé sur les communes de Wavre, Limal et Bierges, ce qui a logiquement donné WA-LI-BI.

Envie de nouvelles sensations ?

De nos jours, les parcs se diversifient avec des thèmes originaux et insolites comme Funland à New-York qui propose des attractions autour du sexe et de l'érotisme. Totalement différent, le Holy Land Experience à Orlando permet quant à lui de se mettre dans la peau de Jésus lors de scènes de la Bible comme la crucifixion ...

