Un OVNI belge viticulteur de vin naturel

Dans la rencontre de la semaine, Marion Jaumotte nous fait découvrir un viticulteur au profil unique qui cultive du vin 100% naturel près de Courtrai.

Aidé de ses connaissances en agronomie, Servaas Blockeel s'est donné un pari fou : produire du vin complètement bio, sans pesticides, insecticides, intrants, cuivre et autres produits non naturels. Il est le seul viticulteur belge à oser la production d'un vin naturel malgré la demande de plus en plus forte.

Moi, je crois simplement en la nature. Avant qu'il y avait l'homme, le système fonctionnait. Alors il faut que ça fonctionne maintenant aussi.

Il y a cinq ans, les terres de Servaas Blockeel ne possédaient presque plus de carbone. Avec l'aide naturelle des insectes et grâce à son travail, le viticulteur a pu renouveler le sol, ce qui a permis des récoltes de plus en plus abondantes.

En 2019, 4.000 à 5.000 bouteilles devraient être produites. La volonté finale de Servaas Blockeel est de parvenir à produire de 20.000 à 30.000 bouteilles selon les années. La moitié de la production part à l'exportation au Japon, en France, aux Etats-Unis, au Canada et en Suisse ! Grâce à son succès, il espère inspirer les autres vignerons belges à tenter l'expérience du vin naturel.

Pour en savoir plus, regardez notre reportage complet en vidéo ci-dessous.

