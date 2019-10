Kanye West arrête le rap pour le gospel: le rappeur le mieux payé du monde a-t-il perdu la tête?

Le roi du hip hop américain arrête le rap pour se consacrer ... au gospel ! Très croyant depuis un accident de voiture en 2002, Kanye West a récemment décidé de changer de disque. Dans Pop M!, on revient sur ce changement de registre radical !

Tout le monde attendait la sortie de "Jesus is king", son nouvel album prévu à la base pour le 29 septembre. Depuis, un célèbre critique de hip hop a malheureusement communiqué la volonté de Kanye d'arrêter "la musique profane".

Ce fanatisme religieux n'est pas nouveau pour l'Américain. Un de ses albums les plus réussis est nommé "Yeezus", contraction de Yeezy, son surnom, et de Jésus. De plus, depuis 2009, il se déplace de ville en ville pour donner des messes dominicales, des concerts à ciel ouvert nommés "Sunday Services", en compagnie d'une chorale gospel.

Pour rappel, Kanye West a été diagnostiqué bipolaire suite à un séjour en hôpital psychiatrique, ce qui pourrait expliquer sa décision d'arrêter le rap ... Mais pour combien de temps ?

Retour sur la fameuse personnalité de Kanye West dans le "Tout va bien" en vidéo ci-dessous !

