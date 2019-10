Jean-Jacques Goldman, nouveau roi du streaming

En près de vingt ans, Jean-Jacques Goldman n'a pas sorti un seul album ... Et pourtant, il est aujourd'hui le roi des plateformes de streaming comme Spotify et Deezer. En un mois seulement, 15 millions de ses titres ont été téléchargés. C’est le "Tout va bien" de la semaine.

D'abord farouchement opposé au streaming mais sans révéler de raison particulière, l'artiste donne finalement son accord pour diffuser toute sa discographie le 23 août dernier. C'est immédiatement un énorme succès !

A ce jour, ça représente plus de 500 chansons de 20 albums différents qui ont déjà été écoutées plus de 15 millions de fois. Les chiffres augmentent très rapidement et la chanson la plus streamée est "Quand la musique est bonne".

Après ces 26 millions d'albums vendus en 30 ans de carrière, le phénomène Jean-Jacques Goldman n'a donc pas fini de faire tourner les têtes. Découvrez la séquence signée Audrey Vanbrabant en vidéo ci-dessous.

