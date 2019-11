Inception à la belge: voici le Vu de ..."Vu à la télé" sur RTL-TVi

"Vu à la télé", c'est une émission de divertissement sur RTL-TVI qui réunit des amis, des familles ou des "accros de la zapette" pour débriefer des émissions télé. Un peu comme Pierre Scheurette dans le Vu de Pop M!, sauf que lui n'est pas filmé !

"Vous allez découvrir ce que vous avez vraiment pensé de ce que vous avez vu à la télé.", c'est la promesse un petit peu compliquée de l'émission. Payées pour regarder la télé, toutes les personnes assises sur leur canapé se caractérisent par un sacré ... franc-parler.

Et c'est un peu le but de l'émission : commenter -ou plutôt critiquer - tout ce qu'ils voient à l'écran, sans filtre. Mais les "zappeurs" de "Vu à la télé" ne sont pas en reste. On en apprend autant sur ce qu'ils voient à la télé que sur eux et leur vie intime.

Découvrez tout le Vu du "Vu à la télé" en vidéo ci-dessous !

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio. Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.