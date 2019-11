Immersion dans le monde intrigant des voyants de Belgique

Pour Pop M!, Félix Francotte s'est rendu à l'un des salons belges de la voyance pour y rencontrer les différents types de voyants qui exercent chez nous. Il y a appris pas mal de choses sur sa vie et son avenir ... Ou pas.

A côté des stands de pierres précieuses qui protègent contre les mauvais esprits, les visiteurs de ce salon viennent surtout pour se faire tirer les cartes au tarot.

Félix a tenté l'expérience avec Flora qui lui a notamment prédit qu'il deviendrait un excellent papa ! Si nous, on a un peu de mal à y croire, Francine, une de ses clientes, y trouve totalement son compte.

Flora m'a répondu de manière sincère, surtout pour que je comprenne, sur la façon dont je devais réagir pour bien avancer dans la vie.

Un peu plus loin, Félix a rencontré Kiara, une médium qui fait le lien avec l'au-delà. Kiara peut notamment communiquer avec son beau-père décédé récemment et transmettre ses pensées à son mari. Quand on évoque la perplexité d'une grande partie du public, la médium révèle qu'elle accepte totalement qu'on ne puisse pas y croire.

