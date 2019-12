Immersion dans le concours national de beauté pour moutons au Salon de l'agriculture

Pour Pop M!, Félix Francotte s'est rendu au Salon de l'agriculture pour nous faire découvrir un concours national de beauté pour ... moutons !

Notre reporter a tout d'abord rencontré Guillaume, un agriculteur qui élève des Texel hollandais. Il a amené son bélier fétiche, "Tyson", pour concourir au prix du plus beau mouton belge. Et on comprend vite qu'entre ses animaux et lui, il y a beaucoup d'affection.