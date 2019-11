Faut-il se passer de savon ? Notre journaliste a testé pour vous

De plus en plus de Belges se passent de savon dans leur vie de tous les jours. On a voulu enquêter sur ce phénomène et savoir ce qui se passe pour notre peau si on ne se lave plus au savon.

Notre journaliste, Titouan Marichal, a tenté l'expérience de ne pas se laver pendant dix jours. Il a également rencontré des adeptes du sans savon, comme Magali qui n'a pas touché un savon depuis un an.

A la base, pour elle, le but était d'éviter des problèmes d’eczéma. Par la suite, Magali a été conquise par les avantages liés à l'écologie et à la santé (plus de produits chimiques).

90% du temps, je vais sous la douche, et je me frotte juste à l'eau.

Pour sa part, après dix jours, Titouan a quand même été consulter une dermatologue pour savoir si cela pouvait provoquer des soucis de santé.

Selon elle, il n'y a pas de problème majeur sauf si l'expérience dure plus longtemps. Des rougeurs et des irritations peuvent apparaître sur la peau et le cuir chevelu. L'effet anti-bactérien du savon est, pour elle, indispensable.

Découvrez l'enquête complète en vidéo ci-dessous !

