Enquête: le tuning, un phénomène en voie de disparition en Belgique ?

Notre journaliste est parti à la rencontre de spécialistes et de fans de tuning. Il a souhaité savoir pourquoi le phénomène symbolisé par l'émission "Pimp My Ride" dans les années 2000 n'a (presque) plus de succès aujourd'hui chez nous.

Pour Constantin Venecani, gérant d'un garage spécialisé en tuning, le tuning à l'ancienne n'a plus du tout la même valeur. En cause ? Les restrictions toujours plus grandes et le contrôle technique qui n'accepte presque aucune modification. Adieu aux néons et aux flammes sur la carrosserie ...

Le tuning est-il mort en Belgique ?

Le tuning old school est presque mort en Belgique mais quelques fans font de la résistance. Originaire de La Louvière, Geoffrey nous a dévoilé son bijou modifié de A à Z: les sièges, le volant, le moteur ... et une fameuse surprise dans le coffre : une Playstation 2 ! Petit problème, la voiture ne peut pas rouler sur les routes belges, ne passant plus le contrôle technique.

Une nouvelle génération de tuning est née

À l'opposé du tuning à l'ancienne très "visuel", le tuning nouveau se concentre sur la performance de la voiture. Pour ces fans, le mot "tuning" tend à disparaître mais la modification voiture ne changera jamais, au vu du nombre de passionnés qui augmente encore.

Découvrez l'enquête complète en vidéo ci-dessous !

