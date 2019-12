Enquête : l'ASMR, pourquoi ça cartonne ?

Depuis quelques années, l'ASMR, qui signifie en français "réponse automatique des méridiens sensoriels", cartonne de plus en plus en Belgique et en Europe. On s'est demandé pourquoi ces chuchotements avaient autant de succès, dans l'enquête de la semaine par Marine Guiet.

Plus de 120 millions de vidéos d'ASMR existent déjà sur Internet. Le phénomène est mondial et nous vient des États-Unis. Pour beaucoup de personnes, ces vidéos très stimulantes pour nos sens permettent de se relaxer.

Nous avons rencontré Laura et Jérôme, "ASMRtists", pour découvrir le concept. Laura utilise sa voix et des objets du quotidien pour créer des stimuli sonores afin de relaxer et endormir les gens.

Ça me vide la tête, ça me donne des frissons, c'est un sentiment de bien-être aussi.

Une réelle relation de confiance s'installe d'ailleurs souvent entre l'ASMRtist et les membres de sa communauté, où la bienveillance est la priorité.