Enquête : après la vague des tattoos, les regrets ? - Pop M! - 29/11/2019 Depuis quelques années, le tatouage est dans son âge d'or. Il y a de plus en plus de tatoueurs et de tatoués. Du coup, est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de regrets ? Quelles sont les solutions pour effacer un tatouage ? Notre journaliste Titouan Marichal a fait son enquête.