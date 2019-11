Du pain liquide de l'Antiquité au brassage belge : la grande histoire des bières

La bière est la troisième boisson la plus bue au monde. Mais depuis quand existe-t-elle ? Et saviez-vous qu’il existe des bières à base de testicules de taureau ou de sécrétions vaginales ? Retour sur la grande histoire de la bière dans la Pop Story de la semaine.

Le pain liquide de l'Antiquité

La bière est la plus ancienne boisson alcoolisée connue au monde. Elle existait déjà à l'Antiquité dans la Province du Sumer (actuel Irak) et était nommée "Sikaru", signifiant "pain liquide". À l'époque, On cuisait des galettes d'épeautre qu'on faisait tremper dans de l'eau et qu'on assaisonnait. La bière servait également de moyen de paiement à Babylone et de cosmétique en Egypte.

La bière belge, succès mondial

Depuis le 19ème siècle, le brassage se développe en Belgique et la bière est devenue une véritable institution. La première école de brasserie ouvre déjà ses portes en 1887. En 1900, le plat pays compte environ 3.000 brasseries.

Dans les années 1970, les micro-brasseries apparaissent et la pratique se démocratise encore davantage ces dernières années. Tout ce succès se concrétise par l'inscription de la bière belge au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2016.