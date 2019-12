Des dieux nordiques à la Baraque Fraiture de Vielsalm : la grande histoire du ski (vidéo)

Les premières traces du ski remontent à la mythologie nordique. Le mot "ski" vient d'ailleurs du norvégien "skidh", signifiant des chaussures pour la neige. À l’époque, il existait des dieux du sport d'hiver, nommés Ullr et Skadi.

C'est bientôt la période des chutes dans la neige, des fondues savoyardes et des combinaisons de ski sexy ... Pour l'occasion, on vous raconte toute l'histoire de ce sport d'hiver mythique !

Le ski à la belge

Des dieux nordiques à la Baraque Fraiture de Vielsam : la grande histoire du ski (vidéo) - © Tous droits réservés

En France, les stations de ski fleurissent dès 1924, après les Jeux Olympiques de Chamonix. Mais chez nous également, on peut faire du ski, notamment à la Baraque Fraiture à Vielsalm dans la Province du Luxembourg.

On y retrouve 3 pistes de ski alpin dont une qui fait 1.000 mètres de long et des pistes de ski de fond. Elle n'est malheureusement ouverte que ... 20 jours par an.

Pour connaître toute l’histoire du ski, regardez notre Pop Story ci-dessous !

