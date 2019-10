De la sorcière de Blanche-Neige à Maléfique: tout ce que vous ne saviez pas sur les méchantes de Disney

Des sorcières, des belles-mères, des hystériques, des transformistes ... Disney a toujours laissé une place de choix à l'originalité dans la création de ces méchantes les plus célèbres. Retour sur ces personnages qu'on adore détester dans la Pop Story !

La terrible Reine Grimhilde

On connait tous cette fameuse sorcière qui empoisonne la douce Blanche-Neige avec une pomme rouge. Mais saviez-vous que son personnage s'appelait Grimhilde et qu'elle était inspirée d'actrices comme Joan Crawford et Katharine Hepburn ? C'est d'ailleurs une autre comédienne, Lucille Laverne, qui lui a prêté sa voix dans le film original. La légende dit qu'elle aurait même enlevé son dentier pour faire cette voix.

Maléfique, méchante à cornes

Dès 1959, le public découvre Maléfique, cette beauté froide qui s'en prend à Aurore dans "La Belle au bois dormant". Dotée d'un corbeau, d'une traîne et d'une cagoule, elle est surtout reconnaissable par ses fameuses cornes. Petit plus, la vilaine peut se transformer en ... dragon ! Inspirée par Eleanor Audley, Maléfique est une des rares méchantes à avoir ses propres films dans lesquelles Angelina Jolie l'incarne.

Pour découvrir toute l'histoire des méchantes Disney, regardez la Pop Story en vidéo ci-dessous !

