De la prostitution à la comédie, le parcours unique de Zahia

Dans la nouvelle version de Pop M!, la séquence "Tout va bien" lève le voile sur une personnalité. Cette semaine, on fait le portrait de Zahia Dehar que l'on connait davantage pour les services charnels qu'elle vendait aux footballeurs que pour ses talents cachés.

En dix ans, la jeune femme a réussi à transformer le scandale en succès. Aujourd'hui, Zahia est créatrice de mode et à la tête d'une entreprise lucrative. Elle tient également le rôle principal du film "Une fille facile" de Rebecca Zlotowski.

Petit retour vers le passé pour rappeler les faits : en 2009, Karim Benzema et Frank Ribéry sont accusés d'avoir eu des rapports sexuels avec Zahia, une prostituée qui n'a que seize ans à l'époque.

En quelques années, celle qui faisait la une de tous les tabloïds devient une femme d'affaires au succès retentissant. Elle crée des cosmétiques et plusieurs lignes de vêtements, et est photographiée par des artistes renommés.

En 2019, la jeune femme est de nouveau la cible préférée de la presse, mais cette fois-ci, surprise, elle est plébiscitée dans un tout nouveau registre : le cinéma d'auteur français. La critique est sous le charme et Zahia fait le tour des plateaux TV.

Pour moi, une fille facile est une femme forte, une femme libre qui s'épanouit dans sa sexualité, à l'égal d'un homme.

Zahia profite de la promotion du film "Une fille facile" pour communiquer sa vision de la femme moderne et du féminisme. Découvrez son portrait en vidéo ci-dessous.

