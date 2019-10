De l'Antiquité au Quick : la grande histoire des fast food

Quick, McDo, Burger King ... la restauration rapide a toujours eu un franc succès. Dans la Pop Story de la semaine, on revient sur la grande histoire des fast food dans le monde, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui.

Connaissez-vous les origines du fast food ?

Les tout premiers restaurants rapides remontent à l'Antiquité ! Dans les thermopolia, on retrouvait des repas chauds et des boissons à petits prix. De piètre réputation, ces "tavernes" avaient une clientèle de condition modeste.

Quick, le fast food à la belge

Alors que le premier McDonald's ouvre déjà en 1940, la Belgique lance sa propre chaîne de fast food en 1971. S'inspirant du succès américain, l'entrepreneur Maurice Cauwe envoie un de ses employés faire de l'espionnage industriel chez son concurrent principal.

En quelques années, le succès est retentissant. Quick devient le seul fast-food européen à réussir à s'exporter avec plus de 208 millions de clients chaque année.

Des fast food à concept ...

Aux Etats-Unis, le "Heart Attack Grill" est un fast food où les hamburgers sont tellement gros qu'ils sont servis dans un décor et une ambiance d'hôpital. Possédant 9.000 calories, ils sont gratuits pour les personnes pesant plus de 175 kg et servis par des infirmières.

Pour découvrir toute l'histoire du fast food, regardez la Pop Story en vidéo ci-dessous !

