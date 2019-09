Comment gagner 3 millions de dollars en jouant à Fortnite ?

Fin juillet, Kyle Giersdorf, un jeune américain de 16 ans originaire de Pennsylvanie, est devenu le premier champion du monde du jeu vidéo Fortnite. Le jeune homme connu sous le nom de "Bugha" a empoché 3 millions de dollars pour ses talents de gamer devant des millions d'internautes.

En moins de deux ans, le jeu vidéo Fortnite est devenu un phénomène de société. Avec plus de 250 millions d'adeptes dans le monde, Fortnite consiste à parvenir à être le dernier survivant sur une île où tous les coups sont permis. C'est la société Epic Games qui a lancé le jeu en 2017, grâce auquel elle a gagné une petite fortune d'1 milliard de dollars de revenus dans le monde.

En juillet dernier, Bugha se trouvait à New-York où avait lieu la première Fortnite World Cup. Les joueurs se sont affrontés devant des gradins remplis et 2,3 millions de spectateurs virtuels. Après cinq heures passées derrière son écran, le jeune Kyle est déclaré gagnant de la compétition solo ! Il remporte trois millions de dollars qui serviront notamment à acheter ... un nouveau bureau.

Découvrez son portrait signé Audrey Vanbrabant et Priscillia Dehondt en vidéo ci-dessous.

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio ! Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.