Cap 48 : Immersion totale dans l'incroyable village pour personnes handicapées d'Ophain

Dans Pop M!, on vous fait découvrir "Notre Village" qui accueille plusieurs centaines de personnes en situation de handicap. Félix Francotte s'y est rendu pour rencontrer les habitants de ce lieu hors du commun.

A Ophain, près de Braine-l'Alleud, notre journaliste a notamment suivi Thomas, infirme moteur cérébral, et Tonton, qui lui ont fait faire le tour de cet incroyable endroit. Entre les bâtiments accueillant des ateliers comme "Le parcours des sens" et les habitations, chacun fait sa vie au mieux de ses capacités et selon son planning.

Les deux hommes révèlent à Félix qu'ils préfèrent vivre au Village qu'ailleurs. Autant pour Thomas qui a vécu les moqueries à l'école que pour Tonton qui s'ennuyait chez ses parents, le Village permet de s'épanouir. Même si le handicap reste difficile à accepter, Thomas se dit "heureux de pouvoir faire plein de trucs".

Comme tout être humain, on est tous différents, de toute façon, peu importe le handicap ou pas. On a chacun des capacités.

Un projet de vie pour chacun

Le directeur de Notre Village, Michel De Beusscher, évoque que chaque résident a un projet individualisé. Ça peut être apprendre des actes de la vie quotidienne comme simplement se brosser les dents.

