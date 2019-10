"Barbie a sauvé ma vie": l'incroyable collection de Jérôme, le 'garçon Barbie' de Charleroi

Pour Pop M!, Marion Jaumotte a rencontré Jérôme, jeune homme de 22 ans et fan absolu de Barbie : il en possède plus de 1.000 ! Comment la Barbie l'a aidé à assumer son homosexualité et à s'épanouir dans la vie ? Réponse dans la rencontre de la semaine !

Jérôme se surnomme lui-même le "garçon Barbie". Depuis son enfance, les poupées de Matel sont omniprésentes dans sa vie. Aujourd'hui, il est collectionneur et accumule déjà plus de 1.000 poupées différentes en seulement deux ans.

Ce qui le passionne le plus dans cet univers ? La philosophie de la marque. Le jeune homme a fait du célèbre slogan "You can be anything" son mantra dans la vie. Ce qui l'emballe, c'est cette possibilité d'être qui on veut et de s'assumer totalement.

Moi, j'assume que c'est un bout de plastique qui m'a aidé à surmonter la vie, qui m'a consolé et qui a séché mes larmes.

Émerveillé par les tenues Barbie depuis tout petit, Jérôme s'est tout naturellement dirigé vers des études de stylisme. Son rêve est d'ailleurs de dessiner les futures tenues pour ses poupées adorées.

Pour découvrir l'incroyable collection de Jérôme, regardez la séquence intégrale en vidéo ci-dessous.

Ne manquez pas Pop M! tous les vendredis soir à 20h sur La Deux et Auvio ! Et découvrez des séquences inédites sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.