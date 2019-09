A la découverte du Championnat de Belgique de Bûcheronnage

Pour Pop M!, Félix Francotte est parti découvrir la 53ème édition du Championnat de Belgique de Bûcheronnage, un événement populaire et sportif très connu en Wallonie. Il s'est posé une question : "Qu'est-ce que cela représente d'être un bûcheron en 2019 ?"

Félix a suivi pendant une journée Cédric, bûcheron ardennais depuis 26 ans. La première épreuve de la journée, l'épreuve de cubage, consiste à évaluer à l'oeil nu la longueur, le volume et la circonférence d'un arbre sur pied. Le bûcheron doit ensuite réussir à faire tomber un arbre le plus près possible d'un piquet.

Durant cette journée, on découvre des amoureux de la nature et un métier qui a fortement évolué ces dernières années avec l'avancée des technologies. Ce sont des passionnés de la forêt qui sont en compétition mais dans le but commun de représenter au mieux les valeurs de leur profession.

Un bûcheron, ce n'est pas juste un coupeur de bois, c'est quelqu'un qui a une philosophie de la nature aussi.

L'après-midi, quatre épreuves particulièrement physiques ont encore lieu, dont la reconnaissance des essences et l'épreuve du lancer de hache. En plus de l'abattage classique, on retrouve des artistes qui oeuvrent sur le bois avec leur tronçonneuse pour créer des sculptures uniques.

Découvrez tout le reportage de Félix Francotte en vidéo ci-dessous !

