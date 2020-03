Un voyage sans retour pour les Mistraliens dans “Plus Belle la vie”

L’histoire démarre d’Andrès et Mirta, les organisateurs d’une fête surprise pour Luna. Qui sait, pour dévoiler l’histoire d’amour secrète d’André et Luna au grand jour ? Mais la fête va vite virer au cauchemar quand le ranch est pris d’assaut par de mystérieux assaillants. Action, tensions, suspense, humour et romance vous aurez tout dans cet épisode d’1h40 à savourer en soirée.

Vous ajoutez à ces ingrédients les décors naturels d’une campagne marseillaise et le tour est joué pour un beau moment en compagnie de vos personnages favoris.