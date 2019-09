Plus belle la vie : les photos du prime anniversaire "Révélations"

Fêtez les 15 ans de "Plus belle la vie" comme il se doit sur la RTBF ! Le prime inédit tant attendu arrive enfin le vendredi 20 septembre à 20h35 sur La Deux. On a dégoté pour vous les plus belles images et les premières infos.

Le prime de toutes les "Révélations"…

Afin de venir en aide à une association, le Lycée Scotto a décidé d’organiser une rencontre de handball amical et de lui en reverser les bénéfices. A quelques minutes du coup d’envoi, ils sont nombreux du Mistral à avoir pris place dans les travées : il y a les lycéens venus supporter leurs copains, les profs venus encourager leurs élèves, et parfois des familles entières sont présentes…

Quand un drame se produit

Au moment où les équipes s’apprêtent à rentrer sur le terrain, le bâtiment s’effondre sur les tribunes, ensevelissant sous des tonnes de gravats le public présent. Deux Mistraliens, miraculeusement épargnés, décident de replonger sous terre pour tenter de trouver des survivants… Et pendant que les secours s’organisent, commencent pour ceux qui sont sous terre, l’épreuve d’une vie. Ils devront affronter leurs peurs, leurs remords et cette partie d’eux-mêmes qu’ils croyaient cachée aux yeux des autres. Personne ne ressortira indemne de ces révélations…

Qui allez-vous retrouver ?

Réalisé par Marion Lallier, l’épisode verra défilé vos Mistraliens préférés : Malika Alaoui, Alexis Baginama, Jérôme Bertin, Théo Bertrand, Marwan Berreni, Fabienne Carat, Sam Chemoul, Guillaume Delorme, Serge Dupire, Jules Fabre, Stéphane Henon, Marie Hennerez, Cécilia Hornus, David Marchal, Laurent Oryy, Enola Righi, Caroline Riou, Charles Schneider, Myra Tyliann, Thibaud Vaneck…

