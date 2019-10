Laetitia Milot ne reviendra pas dans "Plus belle la vie"

Laetitia Milot et son ami de PBLV Laurent Kérusoré. Capture Instagram @laetitiamilotofficiel

Fin du suspense pour les fans de "Plus belle la vie", l’interprète de Mélanie ne reviendra pas de sitôt au Mistral. Laetitia Milot explique pourquoi…

On espérait la retrouver à l'occasion du 15e anniversaire de la série, mais les retrouvailles n’ont toujours pas eu lieu. Alors que les fans ne désespéraient pas de revoir Laetitia Milot sous les traits de Mélanie Rinato d’ici la fin de l’année, l’attente risque d’être plus longue que prévue.

La raison ? "Malheureusement, les auteurs n’ont pas encore trouvé le bon scénario pour faire revenir mon personnage au Mistral" a expliqué la jeune maman au magazine Télé 7 jours. Du côté de la comédienne très appréciée du public, ce n’est pas l’envie qui manque. Bien au contraire. Elle avoue faire de la place dans son agenda chaque année dans l’espoir d’un retour au Mistral.

La balle est dans leur camp, donc, mais je serais heureuse de son retour dans la série.

La dernière apparition de son personnage remonte à l’hiver 2018. Laetitia reste néanmoins très proche de ses anciens collègues, à l’image de son amitié avec Laurent Kérusoré.

Des projets à la pelle !

"Plus belle la vie" ou non, Laetitia Milot croule sous les projets et est sur tous les fronts !

On l’a notamment retrouvée enceinte fin 2018 dans le téléfilm "Un bébé pour Noël", tandis qu’un peu plus tôt dans l’année elle sortait un documentaire expliquant son combat contre l’endométriose.

L’actrice vient tout juste d’annoncer sa collaboration musicale avec Vincent Niclo, et très bientôt, elle retrouvera son personnage d’Olivia dans le spin-off de la série "La vengeance aux yeux clairs". Cette nouvelle fiction s’appelle "Olivia" et vous attend dès le 15 octobre sur La Une.