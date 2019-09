Double surprise pour les fans de Plus belle la vie ! Juste après le prime "Révélations" (dont on vous dévoilait les premières images), un documentaire inédit vous attend sur La Deux ce vendredi 20 septembre à 22h10.

Quand vos histoires incroyables inspirent la fiction !

Depuis quinze ans, Plus belle la vie aborde de véritables thématiques de société au travers de ses personnages. Intrigues policières, histoires sentimentales ou familiales, le feuilleton passionne chaque soir des millions de Français et de Belges.

"Dans les secrets de Plus belle la vie : la vie d’après" vous propose de partir à la rencontre de téléspectateurs qui ont vécu des histoires similaires à celles des héros de la série du Mistral.

Présenté par la journaliste Wendy Bouchard, le documentaire va vous raconter des destins de personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain. Face à des drames, après des nouvelles chocs ou suite à des accidents, nos témoins ont dû faire preuve de résilience...

3 images "Dans les secrets de Plus belle la vie", un documentaire inédit ! © Tous droits réservés

Les acteurs de PBLV partent à leur rencontre

Parmi les trois thématiques de l’émission, le documentaire aborde celle du handicap. Nous retracerons l’histoire tragique et le parcours extraordinaire de Céline, devenue paraplégique à la suite d’une chute de cheval et qui a transformé son handicap en force.

C’est accompagné des comédiens de la série que ces récits aussi extraordinaires qu’inspirants se dévoileront… Boubacar Kabo, qui incarne Mouss, et Anne Décis, qui joue le rôle de Luna – l’un des personnages phares de la série –, partiront à la rencontre de cette jeune femme handicapée…

Comment surmonter un traumatisme ? Pour faire écho à l’histoire de Gabriel et Thérèse, qui se retrouvent coincés dans une grotte plusieurs jours et voient la mort en face, nous vous ferons partager une histoire bouleversante. Celle de Virginie et de ses deux filles, qui ont survécu à l’effroyable ouragan Irma, à Saint-Martin. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle racontera à Wendy et à Joakim Latzko, alias Gabriel, le cauchemar qu’elles ont vécu et comment leur petite famille a fait preuve d’une force insoupçonnée pour se reconstruire.

Enfin, nous retrouverons Laurent Orry et Sam Chemoul, qui jouent les rôles de Tom et Jérôme. Ils se confronteront aux témoignages d’un homme qui découvre du jour au lendemain qu’il est le père d’une fille de 17 ans. Pour finir, Wendy vous fera partager l’histoire bouleversante mais pleine d’espoir d’une jeune fille qui va renouer avec un père qu’elle rencontre alors qu’elle a à peine 18 ans.

3 images "Dans les secrets de Plus belle la vie", un documentaire inédit ! © Tous droits réservés

Le côté coulisses

Dans ce nouveau documentaire des secrets de "Plus belle la vie", vous découvrirez une partie des coulisses de la série, les comédiens vous diront comment ils se sont préparés à leurs différents rôles, ils dévoileront ainsi secrets et anecdotes de tournage. Témoins et comédiens échangeront sur les thèmes de la résilience, du pardon ou encore de la reconstruction.

Une soirée à ne pas manquer dès 20h35 sur La Deux avec le prime anniversaire "Révélations".