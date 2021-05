"Plan B" : une nouvelle série poignante avec Julie de Bona et Kim Higelin

À Marseille, Florence Morin, la petite quarantaine, a une vie bien remplie entre son ex-mari, son nouvel amant, ses deux enfants, son métier d'animatrice radio et son engagement dans un refuge pour femmes battues. Son monde s'écroule lorsque Lou, sa fille de 16 ans, se suicide. Quand une ancienne collègue lui parle d'une agence nommée Plan B permettant à ses clients de remonter le temps pour changer le passé, Florence n'hésite qu'un court instant avant d'y croire et de faire appel à Plan B...

Grâce à une agence très spéciale, Florence a l'occasion de voyager dans le temps pour empêcher sa fille de se suicider. Adaptation de la deuxième saison d'une série québécoise, "Plan B" nous embarque dans une course contre la montre haletante. Un récit bouleversant porté par Julie De Bona et Kim Higelin. À voir dès le 6 mai à 20h30 sur La Une et en replay sur Auvio .

Femme accomplie sur tous les plans, Florence n'a pas vu la détresse de sa fille. Son suicide va entraîner une énorme remise en question et une immense culpabilité. Pour Julie de Bona, Plan B pose des questions profondes sur la place de la femme dans la société, comme elle l'explique dans un communiqué de presse : "J’ai rarement vu une série aussi riche, intelligente et profonde, qui soulève autant de questions sur la condition et l’identité de la femme au sein de la famille et de la société. Plan B interroge avec finesse la maternité, le couple, mais aussi la difficulté à s’épanouir professionnellement. À travers le personnage de Florence, on explore la complexité d'être à la fois une mère, une femme et une épouse. Peut-on être pleinement toutes ces femmes à la fois ? Ces problématiques, très actuelles, sont extraordinaires à jouer pour une comédienne. Je me suis sentie très proche de ce personnage, comme je pense un bon nombre de femmes devraient l’être. Plan B devrait provoquer des débats dans les foyers !", se réjouit la comédienne.

Face à elle, la jeune Kim Higelin est bouleversante dans ce rôle d'ado fragile et tourmentée. Avant Plan B qui lui offre son premier grand rôle, l'actrice a fait quelques apparitions dans les séries SKAM et Alexandra Ehle. Les deux comédiennes sont entourées de Bruno Debrandt (Soupçons), Tom Leeb (représentant de la France lors de l'Eurovision 2020), Andréa Ferreol (La Stagiaire), Firmine Richard (Famille d'accueil), Axel Auriant (SKAM) et Tom Rivoire (Les Bracelets rouges). Avec une dose de fantastique complètement assumée, Plan B délivre un récit bouleversant sur l'adolescence, la famille et la place des femmes dans notre société.

Plan B, six épisodes à découvrir à partir du jeudi 6 mai, à 20h30 sur La Une et en replay gratuitement sur Auvio pendant 15 jours.