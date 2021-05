"Plan B" : Florence arrivera-t-elle à sauver sa fille du suicide ?

Sacrée meilleure série francophone étrangère au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2017, la série québécoise "Plan B" a débarqué hier sur nos écran sous la forme d'une adaptation française. La comédienne Julie de Bona y incarne Florence, maman de Lou (Kim Higelin) et Félix (Axel Auriant), animatrice radio et directrice d'un foyer pour femmes battues. Sa vie bien remplie tourne au cauchemar lorsque Lou se suicide. Grâce à une mystérieuse agence, Florence a l'occasion de retourner dans le temps pour empêcher le pire de se reproduire à nouveau.

Pour Julie de Bona, la série a été un énorme "coup de cœur" : "J’avais envie d’un projet qui me challenge. Quand j’en ai parlé à Anne Viau, la directrice de la fiction de TF1, elle m’a décrit Plan B en quelques phrases… et j’ai immédiatement su que je voulais faire cette série ! J’y ai vu un énorme potentiel émotionnel. En regardant les épisodes originaux, j’ai littéralement été happée par l’histoire qui allait au-delà de mes espérances. La fin m’a bouleversée", raconte-t-elle en interview .

Créée par Jean-François Asselin et Jacques Drolet, la version québécoise est une série d'anthologie (chaque saison raconte un récit différent) ayant eu son petit succès. Sa première saison est l'histoire de Philippe (Louis Morissette), un quarantenaire qui perd subitement Evelyne (Magalie Lépine-Blondeau), l'amour de sa vie. Une invraisemblable compagnie du nom de Plan B lui offre alors la possibilité de revenir dans le passé. La saison 2, celle qui a inspiré la version française, raconte les destins tourmentés de Florence, jouée par Sophie Lorain , et Marilou, sa fille.

Série high concept, "Plan B" fait penser à d'autres fictions du même genre comme le long-métrage L'Effet papillon avec Ashton Kutcher et Amy Smart, ou encore la série Il était une seconde fois, l'épopée dans le temps de Vincent (Gaspard Ulliel) pour reconquérir son ex, Louise (Freya Mavor). Adaptée pour la France par Laura Piani et Hélène Bararuzunza et réalisée par Christophe Campos (Les bracelets rouges, Clem, La Stagiaire), "Plan B" est à découvrir tous les jeudis, à raison de deux épisodes par soirée, sur La Une et Auvio.

Plan B, épisodes 3 et 4, à voir jeudi 13 mai à 20h30 sur La Une et Auvio.