Spéciale " On n'est pas des pigeons " sur le coronavirus

Dès ce soir "On n’est pas des pigeons" adapte ses contenus à l’épidémie de coronavirus. Tout en gardant son angle " conso ", l’émission abordera aujourd’hui dans une émission spéciale plusieurs sujets en lien avec la crise actuelle dans le but d’informer, mais aussi de rassurer les consommateurs.

Cette émission spéciale de 50 minutes abordera les sujets suivants : les familles confinées, les restaurateurs désemparés, les supermarchés dévalisés, les gardes d’enfants dans les écoles, les épargnes-pensions et les bourses en berne. On verra la différence entre le savon et le gel désinfectant.

Fanny Jandrain partira à la rencontre de coiffeurs, Carlo rencontrera des cafetiers et Thibaut Roland fera le bilan sportif.

On fera aussi le point sur les billets d’avion, les assurances revenus garantis pour les commerçants et les remboursements des voyages scolaires avec Annie Allard.

L’émission accueillera aussi en plateau des invités du secteur médical.

Cette spéciale sera diffusée à 18h00 sur La Une, et aussi exceptionnellement sur VivaCité.

Dès lundi prochain, les Pigeons continueront à adapter leurs contenus pour analyser l’impact de cette pandémie sur nos vies de consommateurs.

On n’est pas des pigeons, émission spéciale coronavirus, à 18h00 sur La Une, VivaCité et Auvio.

Ce programme est disponible en version sous-titrée.