Prime spécial : les 10 plus grosses arnaques décortiquées dans "On n’est pas des pigeons"

C’est une première dans l’histoire des Pigeons ! Un prime en direct et en public vous attend ce mercredi 6 novembre à 20h20 sur La Une. Et pour thème de la soirée, l’équipe décortiquera les 10 plus grosses arnaques du moment en Belgique. Un top 10 qui n’a pas été choisi au hasard, mais élaboré grâce à vous ! Explications. "C’est un classement qu’on a établi sur base des arnaques et des expériences qu’on reçoit notamment à la radio dans SOS pigeons, où le matin entre 10h30 et 12h, on essaye d’aider les auditeurs à régler leurs problèmes. Sur base de tous ces problèmes entrants depuis maintenant 2 ans, on a établi un top 10 des arnaques les plus fréquentes dans le pays." nous explique Benjamin Maréchal.

De quelles arnaques parlons-nous ?

Les promesses des sociétés pyramidales, les fausses ventes de voyage par internet, les arnaques sur les sites de revente en ligne, le faux fait maison, les marabouts, les dépanneurs express… Tous ces sujets et bien d’autres seront abordés à coups de caméras cachées, d’interviews et de reportages inédits. Vous verrez même un arnaqueur se faire lui-même arnaquer ! Voilà des mois que l’équipe se prépare et mène l’enquête sur le terrain pour partir à la rencontre de ces escrocs, qui opèrent parfois à des milliers de kilomètres de la Belgique. "Il y a par exemple tous ces arnaqueurs qui sévissent sur les sites de rencontres. Ce sont des gens qui essayent de gagner la confiance de leur victime avant de leur demander de l’argent. Les escrocs de l’amour en quelque sorte. Il a fallu les pister, on est allé en Côte d’Ivoire, en Afrique. On est arrivé dans des cybercafés où des gens passent leurs journées à nous arnaquer."

Le challenge de Carlo face au public

En plus de ces reportages, des tests en plateau vous attendent. Ce soir-là, Carlo s’en prendra à ces restaurateurs qui font passer du surgelé pour du fait maison. "Carlos va cuisiner à l’identique l’équivalent d’un plat surgelé. On va demander au public sur place s’il arrive à distinguer la cuisine de Carlo et la cuisine industrielle. Est-ce que vous allez lui faire l’affront de confondre sa cuisine avec de la cuisine trafiquée ?" Réponse en direct. En plateau, vous verrez aussi que Thibaut Roland fait tout pour piquer la place de Benjamin à la tête de l’émission… jusqu’à dépenser des fortunes chez des marabouts ! "Depuis que je suis arrivé on se charrie avec ça dans les couloirs sur le fait qu’il veut prendre ma place, confie Benjamin. Il a contacté des marabouts et certains lui ont promis que j’allais arrêter de présenter les Pigeons, et que j’allais aller dans une autre émission…" affaire à suivre !

2 images Fred Guerdin

Benjamin Maréchal arnaqué !

A la tête des Pigeons en télé, en radio et sur le terrain, Benjamin a-t-il lui-même déjà été victime d’une arnaque ? Contre toute attente, la réponse est oui ! Il raconte : "J’ai perdu, il y a un mois, tout l’argent de mes vacances ! On a réservé sur un site internet qui était connu et pas du tout réputé pour être une arnaque. Une fois les vacances réservées, le site a fait faillite. On a perdu tout l’argent de nos prochaines vacances. J’ai beau travailler pour SOS pigeons et savoir qu’on se fait arnaquer, j’ai été plumé ! Et Annie Allard n’a rien pu faire pour moi." Rassurez-vous, il existe des solutions si vous êtes un jour confronté au même cas que Benjamin. "Souvent la chance de beaucoup de Belges, c’est qu’ils ont payé par carte de crédit. Dans ce cas, quand ils ont eu affaire à une transaction frauduleuse, ils peuvent récupérer leur argent. Moi dans mon cas, et c’est la seule fois de ma vie, on a payé par virement !" Face aux escrocs, un dernier conseil des Pigeons : bien connaître les arnaques du moment ! C’est la meilleure façon de ne pas se faire avoir et bien sûr, vous pouvez compter sur Benjamin et ses chroniqueurs pour vous tenir informé. Prime On n’est des pigeons en direct le mercredi 6 novembre à 20h20 sur La Une. Quotidienne chaque jour de la semaine à 18h30 sur La Une et sur Auvio. Et aussi sur le web et les réseaux sociaux.