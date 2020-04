"On n'est pas des pigeons à la maison !" : réagissez en direct

"On n'est pas des pigeons à la maison" vous propose de participer à l'émission en envoyant vos messages et vos réactions au direct en envoyant vos messages et réactions !

Chaque soir sur La Une et Auvio dans "On n'est pas des pigeons à la maison", nous vous donnons la possibilité de nous envoyer vos réactions afin de les diffuser en direct et sur le plateau de l'émission !

Comment participer ?

Commentez cet article sur notre page Facebook dès à présent.

N'hésitez pas à réagir aux sujets que nous abordons pendant l'émission mais aussi à ceux qui vous tiennent à coeur ! Vos messages seront relayés en direct à la télé !

L'émission commence à 18h30 sur la Une mais aussi sur RTBF AUVIO.